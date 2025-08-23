ua en ru
Росіяни завдали по Краматорську 41 удар за добу

Краматорськ, Субота 23 серпня 2025 01:40
UA EN RU
Росіяни завдали по Краматорську 41 удар за добу Фото: наслідки атаки по Краматорську (https://t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександра Гончаренка та місцеві пабліки.

Очільник МВА зазначив, що за добу в місті пролунав 41 вибух.

За даними місцевих пабліків, за минулу добу агресор добу встановили абсолютний "рекорд" обстрілів по Краматорську. Загалом за вечір пролунав 31 вибух, а за весь день - 41.

Зазначається, що ворог застосував таку кількість авіабомб, якої не було навіть під час масованих атак по Костянтинівці.

"Краматорські РЕМ" повідомили, що у місті частково відсутнє електропостачання через аварійне відключення.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, ввечері 22 серпня, росіяни масовано обстріляли Краматорськ. Упродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів.

Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.

В ніч на 21 серпня терористи скинули на Краматорськ фугасну авіабомбу. Пошкоджені житлові й офісні приміщення, а також господарча техніка.

