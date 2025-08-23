Росіяни завдали по Краматорську 41 удар за добу
Російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександра Гончаренка та місцеві пабліки.
Очільник МВА зазначив, що за добу в місті пролунав 41 вибух.
За даними місцевих пабліків, за минулу добу агресор добу встановили абсолютний "рекорд" обстрілів по Краматорську. Загалом за вечір пролунав 31 вибух, а за весь день - 41.
Зазначається, що ворог застосував таку кількість авіабомб, якої не було навіть під час масованих атак по Костянтинівці.
"Краматорські РЕМ" повідомили, що у місті частково відсутнє електропостачання через аварійне відключення.
Обстріли Краматорська
Нагадаємо, ввечері 22 серпня, росіяни масовано обстріляли Краматорськ. Упродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів.
Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.
В ніч на 21 серпня терористи скинули на Краматорськ фугасну авіабомбу. Пошкоджені житлові й офісні приміщення, а також господарча техніка.