Росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську: є поранені

Краматорськ, Донецька область, П'ятниця 22 серпня 2025 18:44
Росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську: є поранені Фото: росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному сектору у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. Росіяни завдали ударів по приватному сектору - пролунало близько 10 вибухів", - повідомив Філашкін.

За його словами, серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення.

Також пошкоджено численні будинки. Остаточні наслідки встановлюються.

"На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив глава ОВА.

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, від початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка, що призвело до значних руйнувань.Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.

В ніч на 21 серпня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, скинувши авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок атаки відомо про одного пораненого.

Також вдень 20 серпня росіяни завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.

Краматорськ Донецька область Війна в Україні
