Росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську: є поранені

Фото: росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську (t.me/VadymFilashkin)

Російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному сектору у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. Росіяни завдали ударів по приватному сектору - пролунало близько 10 вибухів", - повідомив Філашкін. За його словами, серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення. Також пошкоджено численні будинки. Остаточні наслідки встановлюються. "На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив глава ОВА.