Росіяни атакували рятувальників у Краматорську (фото)

Російські війська атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час гасіння пожежі від попереднього обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян: місто масовано атакували ворожі дрони. Виникли пожежі. Під час ліквідації загорання в адмінбудівлі по вогнеборцям завдано повторного удару. Уламки пошкодили пожежну автодрабину", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що, на щастя, рятувальники не постраждали. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.
Крім того, працівники ДСНС допомогли цивільним мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі. Загалом по місту зафіксовано 15 ворожих ударів.
Російські війська вдень 10 вересня вкотре атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток.
Окрім того, 8 вересня російські війська атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі. Удар був цілеспрямований.
Також 29 серпня росіяни завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську. Загинула одна людина, ще одна постраждала.
А 22 серпня впродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів. Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.