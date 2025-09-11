Россияне атаковали спасателей в Краматорске (фото)

Российские войска атаковали спасателей в Краматорске Донецкой области во время тушения пожара от предыдущего обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"В Краматорске спасатели оказались под повторным ударом россиян: город массированно атаковали вражеские дроны. Возникли пожары. Во время ликвидации возгорания в админздании по пожарным нанесен повторный удар. Обломки повредили пожарную автолестницу", - отметили в ГСЧС.
Сообщается, что, к счастью, спасатели не пострадали. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.
Кроме того, работники ГСЧС помогли гражданским жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире. Всего по городу зафиксировано 15 вражеских ударов.
Российские войска днем 10 сентября в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате обстрела пострадали три человека, среди них 16-летний подросток.
Кроме того, 8 сентября российские войска атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара. Удар был целенаправленный.
Также 29 августа россияне нанесли удар дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске. Погиб один человек, еще один пострадал.
А 22 августа в течение часа в городе прогремело более 30 взрывов. Днем агрессор ударил по частному сектору города. В результате около десяти взрывов, пострадали три человека.