Россияне атаковали спасателей в Краматорске (фото)

"В Краматорске спасатели оказались под повторным ударом россиян: город массированно атаковали вражеские дроны. Возникли пожары. Во время ликвидации возгорания в админздании по пожарным нанесен повторный удар. Обломки повредили пожарную автолестницу", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что, к счастью, спасатели не пострадали. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, работники ГСЧС помогли гражданским жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире. Всего по городу зафиксировано 15 вражеских ударов.