ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни атакували центр Краматорська: троє поранених, серед них 16-річний підліток

Краматорськ, Донецька область, Середа 10 вересня 2025 17:20
UA EN RU
Росіяни атакували центр Краматорська: троє поранених, серед них 16-річний підліток Фото: росіяни атакували центр Краматорська (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 10 вересня вкотре атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, "Шахеди" та "крила" б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора", - зазначають військові.

Як повідомляється, сьогодні під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.

За даними поліції, станом на 16:00, унаслідок атаки поранені троє людей, серед них - 16-річний підліток.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/landforcesofukraine)

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, 8 вересня російські війська атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі. Удар був цілеспрямований.

29 серпня росіяни завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську. Загинула одна людина, ще одна постраждала.

Також 23 серпня російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.

А 22 серпня впродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів. Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область Війна в Україні
Новини
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії