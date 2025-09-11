Росіяни атакували рятувальників у Краматорську (фото)

Російські війська атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час гасіння пожежі від попереднього обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян: місто масовано атакували ворожі дрони. Виникли пожежі. Під час ліквідації загорання в адмінбудівлі по вогнеборцям завдано повторного удару. Уламки пошкодили пожежну автодрабину", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що, на щастя, рятувальники не постраждали. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.

Крім того, працівники ДСНС допомогли цивільним мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі. Загалом по місту зафіксовано 15 ворожих ударів.