Росіяни атакували рятувальників у Краматорську (фото)
Російські війська атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час гасіння пожежі від попереднього обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян: місто масовано атакували ворожі дрони. Виникли пожежі. Під час ліквідації загорання в адмінбудівлі по вогнеборцям завдано повторного удару. Уламки пошкодили пожежну автодрабину", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що, на щастя, рятувальники не постраждали. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.
Крім того, працівники ДСНС допомогли цивільним мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі. Загалом по місту зафіксовано 15 ворожих ударів.
Удари росіян по Краматорську
Російські війська вдень 10 вересня вкотре атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток.
Окрім того, 8 вересня російські війська атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі. Удар був цілеспрямований.
Також 29 серпня росіяни завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську. Загинула одна людина, ще одна постраждала.
А 22 серпня впродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів. Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.