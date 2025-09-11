ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне атаковали спасателей в Краматорске (фото)

Четверг 11 сентября 2025 12:17
UA EN RU
Россияне атаковали спасателей в Краматорске (фото) Фото: россияне атаковали спасателей в Краматорске (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали спасателей в Краматорске Донецкой области во время тушения пожара от предыдущего обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В Краматорске спасатели оказались под повторным ударом россиян: город массированно атаковали вражеские дроны. Возникли пожары. Во время ликвидации возгорания в админздании по пожарным нанесен повторный удар. Обломки повредили пожарную автолестницу", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что, к счастью, спасатели не пострадали. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, работники ГСЧС помогли гражданским жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире. Всего по городу зафиксировано 15 вражеских ударов.

Удары россиян по Краматорску

Российские войска днем 10 сентября в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате обстрела пострадали три человека, среди них 16-летний подросток.

Кроме того, 8 сентября российские войска атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара. Удар был целенаправленный.

Также 29 августа россияне нанесли удар дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске. Погиб один человек, еще один пострадал.

А 22 августа в течение часа в городе прогремело более 30 взрывов. Днем агрессор ударил по частному сектору города. В результате около десяти взрывов, пострадали три человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Краматорск
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России