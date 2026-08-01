Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені

"На Чернігівщині, біля села Пушкарі, під час роботи був атакований дроном екіпаж нашого пересувного відділення. Начальниця відділення Олеся отримала легкі поранення, а от наш водій Роман - важкі", - повідомив Смілянський.

За його словами, місцеві мешканці на своєму транспорті допомогли швидко доставити постраждалих до лікарні.

Роман зараз відновлюється після операції, його життю вже нічого не загрожує.

Фото: наслідки удару РФ по пересувному відділенню "Укрпошти" на Чернігівщині (t.me/igorsmelyansky)