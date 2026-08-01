Росія вдарила по багатоповерхівці в центрі Одеси
Російські війська вдень 1 серпня атакували дронами Одесу. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, один з ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі Одеси", - повідомив Кіпер.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Оновлено 12:34
Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одесі.
Постраждали 28-річний чоловік та 18-річний хлопець. Їх госпіталізували з термічними опіками. Медики надають всю необхідну допомогу.
На місці розгорнуто оперативний штаб. Працюють усі відповідні служби.
Обстріл України 1 серпня
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.
Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.
Росіяни масовано атакували балістикою Київ. Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.