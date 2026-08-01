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Росія вдарила по багатоповерхівці в центрі Одеси

12:31 01.08.2026 Сб
1 хв
Чим росіяни атакували місто?
aimg Тетяна Степанова
Росія вдарила по багатоповерхівці в центрі Одеси Ілюстративне фото: Росія вдарила по багатоповерхівці в центрі Одеси (ДСНС)
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Російські війська вдень 1 серпня атакували дронами Одесу. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, один з ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі Одеси", - повідомив Кіпер.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Оновлено 12:34

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одесі.

Постраждали 28-річний чоловік та 18-річний хлопець. Їх госпіталізували з термічними опіками. Медики надають всю необхідну допомогу.

На місці розгорнуто оперативний штаб. Працюють усі відповідні служби.

Обстріл України 1 серпня

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.

Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Росіяни масовано атакували балістикою Київ. Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

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