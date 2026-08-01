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Російські дрони атакували склади у Броварах, є загиблий та постраждалі

13:55 01.08.2026 Сб
2 хв
Ймовірно, йдеться про склади ROZETKA
aimg Тетяна Степанова
Російські дрони атакували склади у Броварах, є загиблий та постраждалі Фото: російські дрони атакували склади у Броварах (t.me/press_kobl)
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Російські війська вранці 1 серпня атакували дронами складські приміщення на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка, мера Броварів Ігоря Сапожка та пресслужбу Київської обласної прокуратури

Сьогодні вранці ворожі дрони атакували складські приміщення на околиці Броварів.

У мережі пишуть, що йдеться склади онлайн-гіпермаркету ROZETKA.

Загинула одна людина - 61-річний чоловік. Ще шестеро отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Також внаслідок атаки пошкоджено 13 автомобілів.

На місці продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронними органами документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого збройними силами РФ.

Обстріл України 1 серпня

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.

Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Росіяни масовано атакували балістикою Київ. Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Також російські війська вдень 1 серпня атакували дронами Одесу. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у центрі міста.

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