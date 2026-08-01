ППО збила лише 1 балістичну ракету із 27: деталі нічної атаки РФ на Україну

У ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та президента України Володимира Зеленського .

Цієї ночі росіяни запустили на Україну 35 ракет та 185 дронів різних типів:

4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску - Курська та Ростовська обл. РФ);

27 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску - Брянська, Курська обл. РФ);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску - акваторія Чорного моря);

185 ударних дрона типу Shahed (в т.ч. реактивних), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим).

Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей - 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

154 ворожі дрони різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних дронів на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Три ракети не досягли своїх цілей.

За словами Зеленського, із 35 запущених по Україні ракет 27 були балістичні. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27 через дефіцит ракет до Patriot.

"І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", - наголосив президент.