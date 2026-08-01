У Києві пролунала серія потужних вибухів, Росія вдарила балістикою

Росіяни в ніч проти 1 серпня атакують Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пролунала серія дуже гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні о 01:30.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Курська, після чого зафіксували пуски ракет. Вже о 01:32 у місті пролунала серія вибухів, а через кілька хвилин знову.

Обстріл підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - написав він.

Перші наслідки атаки РФ

За даними місцевої влади, наразі наслідки зафіксовані у Солом'янському районі.

"Внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі", - йдеться у повідомленні КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у багатьох областях України.