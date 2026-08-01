У Києві пролунала серія потужних вибухів, Росія вдарила балістикою
Росіяни в ніч проти 1 серпня атакують Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пролунала серія дуже гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні о 01:30.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Курська, після чого зафіксували пуски ракет. Вже о 01:32 у місті пролунала серія вибухів, а через кілька хвилин знову.
Обстріл підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - написав він.
Перші наслідки атаки РФ
За даними місцевої влади, наразі наслідки зафіксовані у Солом'янському районі.
"Внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі", - йдеться у повідомленні КМВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у багатьох областях України.
Обстріли України
Нагадаємо, що в ніч на 30 липня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Під ударом балістичних ракет опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінницька область.
Зокрема, після атаки в кількох районах столиці України було зафіксовано пожежі.