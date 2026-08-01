Россияне атаковали передвижное отделение "Укрпочты" на Черниговщине, есть раненые

"На Черниговщине, возле села Пушкари, во время работы был атакован дроном экипаж нашего передвижного отделения. Начальник отделения Олеся получила легкие ранения, а вот наш водитель Роман тяжелые", - сообщил Смелянский.

По его словам, местные жители на своем транспорте помогли быстро доставить пострадавших в больницу.

Роман сейчас восстанавливается после операции, его жизни ничего не угрожает.

Фото: последствия удара РФ по передвижному отделению "Укрпочты" на Черниговщине (t.me/igorsmelyansky)