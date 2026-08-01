ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені

14:40 01.08.2026 Сб
2 хв
У якому стані поранені працівники?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені Ілюстративне фото: росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти вранці 1 серпня атакували дронами екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" у Чернігівській області. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"На Чернігівщині, біля села Пушкарі, під час роботи був атакований дроном екіпаж нашого пересувного відділення. Начальниця відділення Олеся отримала легкі поранення, а от наш водій Роман - важкі", - повідомив Смілянський.

За його словами, місцеві мешканці на своєму транспорті допомогли швидко доставити постраждалих до лікарні.

Роман зараз відновлюється після операції, його життю вже нічого не загрожує.

Росіяни атакували пересувне відділення &quot;Укрпошти&quot; на Чернігівщині, є поранені

Фото: наслідки удару РФ по пересувному відділенню "Укрпошти" на Чернігівщині (t.me/igorsmelyansky)

Обстріл України 1 серпня

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.

Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Росіяни масовано атакували балістикою Київ. Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Вранці росіяни атакували дронами складські приміщення на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина, також є постраждалі.

Також російські війська вдень 1 серпня атакували дронами Одесу. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у центрі міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чернігівська область Ігор Смілянський Війна в Україні Укрпошта Атака дронів
Новини
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись