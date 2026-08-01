Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені
Російські окупанти вранці 1 серпня атакували дронами екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" у Чернігівській області. Постраждали двоє працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
"На Чернігівщині, біля села Пушкарі, під час роботи був атакований дроном екіпаж нашого пересувного відділення. Начальниця відділення Олеся отримала легкі поранення, а от наш водій Роман - важкі", - повідомив Смілянський.
За його словами, місцеві мешканці на своєму транспорті допомогли швидко доставити постраждалих до лікарні.
Роман зараз відновлюється після операції, його життю вже нічого не загрожує.
Фото: наслідки удару РФ по пересувному відділенню "Укрпошти" на Чернігівщині (t.me/igorsmelyansky)
Обстріл України 1 серпня
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.
Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.
Росіяни масовано атакували балістикою Київ. Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.
Вранці росіяни атакували дронами складські приміщення на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина, також є постраждалі.
Також російські війська вдень 1 серпня атакували дронами Одесу. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у центрі міста.