Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені

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Російські окупанти вранці 1 серпня атакували дронами екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" у Чернігівській області. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.