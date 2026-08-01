Россияне атаковали передвижное отделение "Укрпочты" на Черниговщине, есть раненые
Российские оккупанты утром 1 августа атаковали дронами экипаж передвижного отделения "Укрпочты" в Черниговской области. Пострадали два работника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
"На Черниговщине, возле села Пушкари, во время работы был атакован дроном экипаж нашего передвижного отделения. Начальник отделения Олеся получила легкие ранения, а вот наш водитель Роман тяжелые", - сообщил Смелянский.
По его словам, местные жители на своем транспорте помогли быстро доставить пострадавших в больницу.
Роман сейчас восстанавливается после операции, его жизни ничего не угрожает.
Фото: последствия удара РФ по передвижному отделению "Укрпочты" на Черниговщине (t.me/igorsmelyansky)
Обстрел Украины 1 августа
Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.
Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.
Россияне массированно атаковали баллистикой Киев. Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.
Утром россияне атаковали дронами складские помещения на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие.
Также российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре города.