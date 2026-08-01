Россияне атаковали передвижное отделение "Укрпочты" на Черниговщине, есть раненые

Российские оккупанты утром 1 августа атаковали дронами экипаж передвижного отделения "Укрпочты" в Черниговской области. Пострадали два работника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"На Черниговщине, возле села Пушкари, во время работы был атакован дроном экипаж нашего передвижного отделения. Начальник отделения Олеся получила легкие ранения, а вот наш водитель Роман тяжелые", - сообщил Смелянский.

По его словам, местные жители на своем транспорте помогли быстро доставить пострадавших в больницу.

Роман сейчас восстанавливается после операции, его жизни ничего не угрожает.

Фото: последствия удара РФ по передвижному отделению "Укрпочты" на Черниговщине (t.me/igorsmelyansky)