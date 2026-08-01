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ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ

10:24 01.08.2026 Сб
2 хв
Уражені об'єкти відігравали важливу роль у забезпеченні російських військ
aimg Марія Науменко
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ Фото: оператор дрона (Getty Images)
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У ніч на 1 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії в окупованому Криму та на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з головних цілей став склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського в окупованому Криму. Саме там, за інформацією військових, російські війська зберігали, готували та обслуговували катери, які використовуються для бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.

Також українські військові уразили два залізничні мости - "Сиваш" у районі Чонгара та міст поблизу Владиславівки.

У Генштабі зазначили, що вони є важливими елементами військової логістики РФ і використовуються для перекидання особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів між окупованим Кримом і тимчасово окупованими територіями півдня України.

Окремо повідомляється про ураження підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Крім цього, під удар потрапили ремонтно-відновлювальна база в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів поблизу Подового на тимчасово окупованій території Херсонської області та склад безпілотників у районі Токмака Запорізької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, тієї ж ночі OSINT-спільноти повідомляли про атаки безпілотників на низку окупованих міст, зокрема Зугрес, Бердянськ, Луганськ, Должанськ і Севастополь.

За попередніми даними, під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, після чого в кількох містах спалахнули пожежі та виникли перебої з електропостачанням.

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