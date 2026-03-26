Росіяни атакували Ізмаїл на Одещині: пошкоджено портову та енергетичну інфраструктуру

Російські окупанти в ніч на 26 березня вчергове атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ізюмської районної державної адміністрації.

Там додали, що пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вилківській громаді.

"Зараз у повітряному просторі чисто. Противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеської області

Нагадаємо, що попри зменшення частоти масштабних атак по Україні, Росія практично щоночі атакує Одеську область дронами. Буквально кілька днів тому на півдні регіону дрон знищив житловий будинок, а ще шість, що стояли поруч, зазнали пошкоджень.

Також ми писали, що в ніч на 22 березня росіяни завдали удару по передмістю Одеси. Під атакою окупантів опинилися житлові будинки та портова інфраструктура.

Крім того, в ніч на 20 березня під атаку РФ також потрапив порт в Одеській області. В результаті атаки було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.