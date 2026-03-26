ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували Ізмаїл на Одещині: пошкоджено портову та енергетичну інфраструктуру

01:56 26.03.2026 Чт
1 хв
Одеська область вкотре була атакована дронами
aimg Едуард Ткач
Фото: наразі атака поки що закінчилась (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Російські окупанти в ніч на 26 березня вчергове атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ізюмської районної державної адміністрації.

Читайте також: Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Одещині, виникла пожежа

"Зараз у повітряному просторі чисто. Противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вилківській громаді.

Обстріл Одеської області

Нагадаємо, що попри зменшення частоти масштабних атак по Україні, Росія практично щоночі атакує Одеську область дронами. Буквально кілька днів тому на півдні регіону дрон знищив житловий будинок, а ще шість, що стояли поруч, зазнали пошкоджень.

Також ми писали, що в ніч на 22 березня росіяни завдали удару по передмістю Одеси. Під атакою окупантів опинилися житлові будинки та портова інфраструктура.

Крім того, в ніч на 20 березня під атаку РФ також потрапив порт в Одеській області. В результаті атаки було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Одеса Ізмаїл Війна в Україні
Новини
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна