РФ атаковала Измаил в Одесской области: повреждена портовая и энергетическая инфраструктура

Российские оккупанты в ночь на 26 марта в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Изюмской районной государственной администрации.

Там добавили, что повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.

"Сейчас в воздушном пространстве чисто. Противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района", - говорится в сообщении.

Напомним, что несмотря на уменьшение частоты масштабных атак по Украине, Россия практически каждую ночь атакует Одесскую область дронами. Буквально несколько дней назад на юге региона дрон уничтожил жилой дом, а еще шесть, стоявших рядом, получили повреждения.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли удар по пригороду Одессы. Под атакой оккупантов оказались жилые дома и портовая инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 20 марта под атаку РФ также попал порт в Одесской области. В результате атаки были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.