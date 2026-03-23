"Шахеди" масовано накрили передмістя Одеси: пошкоджено будинки та склад в порту

Фото: у передмісті Одеси внаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинки та портову інфраструктуру (facebook.com DSNSCV)

У ніч на 22 березня російські окупанти влаштували масовану повітряну атаку на Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура.

За його словами, ворог атакував регіон ударними безпілотниками. "Цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів", - зазначив він. Під обстрілом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси, а також портова інфраструктура. Через падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито вікна. Крім того, зазнав пошкоджень склад на території порту. За попередніми даними ОВА, загиблих та постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, триває фіксація наслідків та ліквідація пошкоджень.