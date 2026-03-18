Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Одещині, виникла пожежа

Російські війська у ніч на 18 березня атакували ударними дронами Одеську область. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання", - повідомив Кіпер. За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає. Пожежа, що виникла на місці, оперативно ліквідована рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків. Фото: наслідки удару РФ по критичній інфраструктурі на Одещині (t.me/odeskaODA) Обстріли України Нагадаємо, у ніч на 18 березня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей. Водночас зафіксовано влучання 15 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у трьох місцях.