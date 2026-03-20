РФ атакувала порт на Одещині: пошкоджені судна під прапорами Палау та Барбадосу

08:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Кораблі були завантажені зерном
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Одещині росіяни пошкодили судна під прапорами Палау та Барбадосу (t.me/odeskaODA)

Російські війська вночі 20 березня атакували дронами порт в Одеській області. Пошкоджені два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Як повідомляється, внаслідок нічної атаки ворога ударними безпілотниками пошкоджено два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

Попри це судна залишаються на плаву.

Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей.

Фото: росіяни пошкодили судна під прапорами Палау та Барбадосу (t.me/odeskaODA)

Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідовані.

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 20 березня російські війська атакували низку регіонів України ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 7 локаціях.

У ніч на 19 березня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.

Також окупанти вчора пізно ввечері атакували дронами Львів. Під ворожий удар потрапило Головне управління СБУ у Львівській області, також під атакою перебував Нововолинськ на Волині.

В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть
