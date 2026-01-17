ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни атакували дронами Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа

Запоріжжя, Субота 17 січня 2026 10:26
UA EN RU
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа Фото: росіяни атакували дронами Запоріжжя (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вранці суботи, 17 січня, атакували Запоріжжя ударними дронами. У місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пожежа, яку можуть бачити мешканці Запоріжжя - наслідки ворожої атаки на місто", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що повітряна тривога наразі триває по усій області.

Глава ОВА закликає жителів залишатися у безпечних місцях до відбою.

Росіяни атакували дронами Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа

Фото: росіяни атакували дронами Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріл України 17 січня

Нагадаємо, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зранку росіяни атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Вночі у Харкові прогримів вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Відомо про жертв і постраждалих унаслідок НП.

Також вибухи лунали у Києві. Столиця перебувала під атакою російських дронів.

Окрім того, російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.

А у Бучанському районі Київської області через російську атаку 56 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу