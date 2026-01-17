Россияне атаковали дронами Запорожье: в городе вспыхнул пожар
Российские войска утром субботы, 17 января, атаковали Запорожье ударными дронами. В городе вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Пожар, который могут видеть жители Запорожья - последствия вражеской атаки на город", - сообщил Федоров.
Он отметил, что воздушная тревога сейчас продолжается по всей области.
Глава ОВА призывает жителей оставаться в безопасных местах до отбоя.
Фото: россияне атаковали дронами Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Обстрел Украины 17 января
Напомним, в ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Утром россияне атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов произошел пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.
Ночью в Харькове прогремел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП.
Также взрывы раздавались в Киеве. Столица находилась под атакой российских дронов.
Кроме того, российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.
А в Бучанском районе Киевской области из-за российской атаки 56 тысяч домов остались без электроэнергии.