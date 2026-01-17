ua en ru
Россияне атаковали дронами Запорожье: в городе вспыхнул пожар

Запорожье, Суббота 17 января 2026 10:26
UA EN RU
Россияне атаковали дронами Запорожье: в городе вспыхнул пожар Фото: россияне атаковали дронами Запорожье (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром субботы, 17 января, атаковали Запорожье ударными дронами. В городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Пожар, который могут видеть жители Запорожья - последствия вражеской атаки на город", - сообщил Федоров.

Он отметил, что воздушная тревога сейчас продолжается по всей области.

Глава ОВА призывает жителей оставаться в безопасных местах до отбоя.

Россияне атаковали дронами Запорожье: в городе вспыхнул пожар

Фото: россияне атаковали дронами Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстрел Украины 17 января

Напомним, в ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Утром россияне атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов произошел пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Ночью в Харькове прогремел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП.

Также взрывы раздавались в Киеве. Столица находилась под атакой российских дронов.

Кроме того, российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

А в Бучанском районе Киевской области из-за российской атаки 56 тысяч домов остались без электроэнергии.

