Росія знову гальмує мирні переговори і погрожує Європі

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Днями президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Тим часом Росія вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Додамо, що сьогодні, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч запланована у резиденції Трампа, що у штаті Флорида. Лідери обговорюватимуть мирний план.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.

За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.