Россия снова тормозит мирные переговоры и угрожает Европе

"Власти России не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта", - сказал Лавров.

Он в очередной раз цинично заявил, что "украинская сторона терроризирует мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры".

Глава МИД России также сказал, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия".

Лавров также пригрозил Европе, что если военные контингенты "коалиции решительных" появятся в Украине, "они станут законной целью для Вооруженных сил России".

"Амбиции (европейских политиков) буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении в Украину военных контингентов в формате "коалиции решительных", - заявил он.