Росія знову атакувала об’єкти "Нафтогазу": за тиждень - шість ударів по газовидобутку

Російські війська продовжують цілеспрямовані атаки по підприємствах Групи "Нафтогаз". Ворог завдав чергового удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Як повідомили в компанії, лише за останній тиждень зафіксовано шість атак по об’єктах газовидобувної інфраструктури. Ці удари мають чітко виражений характер атак на цивільні об’єкти та спрямовані на підрив енергетичної безпеки країни.
"Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору. На щастя, постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 17 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 115 ударних безпілотників із різних напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 96 ворожих дронів.
Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 об’єктах, а також падіння уламків збитих дронів ще на двох локаціях.
Зранку російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.
Уночі вибух пролунав і в Харкові - у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі внаслідок надзвичайної події.
Також вибухи чули у Києві, який перебував під атакою російських дронів.
Крім того, російська армія завдала удару по енергетичному об’єкту в Одеській області. На місці спалахнула пожежа, зафіксовані пошкодження.
У Бучанському районі Київської області через атаку ворога без електропостачання залишилися близько 56 тисяч домогосподарств.