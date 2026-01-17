RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия снова атаковала объекты "Нафтогаза": за неделю - шесть ударов по газодобыче

Иллюстративное фото: Россия снова атаковала объекты "Нафтогаза" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска продолжают целенаправленные атаки по предприятиям Группы "Нафтогаз". Враг нанес очередной удар по оборудованию, которое обеспечивает добычу природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Как сообщили в компании, только за последнюю неделю зафиксировано шесть атак по объектам газодобывающей инфраструктуры. Эти удары имеют четко выраженный характер атак на гражданские объекты и направлены на подрыв энергетической безопасности страны.

"Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты", - сказано в сообщении.

Обстрел Украины 17 января

Напомним, в ночь на 17 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 115 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 96 вражеских дронов.

При этом зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 объектах, а также падение обломков сбитых дронов еще на двух локациях.

Утром российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

 

Ночью взрыв прогремел и в Харькове - в многоэтажном доме. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.

Также взрывы слышали в Киеве, который находился под атакой российских дронов.

Кроме того, российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. На месте вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения.

В Бучанском районе Киевской области из-за атаки врага без электроснабжения остались около 56 тысяч домохозяйств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дроновНафтогаз Украины