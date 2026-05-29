Росія зі своїм військовим блоком зажадала референдуму у Вірменії

Президенти РФ, Білорусі, Казахстану та Киргизстану закликали Єреван якнайшвидше провести загальнонаціональний референдум.

Головні тези заяви:

Вибір курсу . Вірменія має офіційно обрати між вступом до Європейського Союзу та подальшим членством у ЄАЕС.

. Економічні ризики . Лідери країн стверджують, що прагнення Вірменії до ЄС створює "серйозні ризики для економічної безпеки" інших членів союзу.

. Можливе призупинення членства. Вже у грудні 2026 року на саміті ЄАЕС планують розглянути питання про наслідки призупинення дії Договору про союз щодо Вірменії.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.

Раніше, у вересні 2023 року Вірменія висловила критику на адресу ОДКБ через її бездіяльність під час операції Азербайджану в Нагірному Карабасі. Після цього Вірменія почала активніше зближуватися із Заходом та водночас віддалятися від Росії.

Проєвропейський курс Вірменії

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні виборів 7 червня президент США публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, назвавши його "великим другом і лідером". Також Трамп оголосив про запуск спільного транспортного проєкту TRIPP, який проходитиме територією Вірменії.

На цьому тлі Пашинян різко відреагував на заяву диктатора Олександра Лукашенка про те, що Вірменія "нікому не потрібна". Глава вірменського уряду наголосив, що Єреван більше не має наміру покладатися лише на одного союзника.

Тим часом Росія посилила тиск на Вірменію через її курс на зближення з Євросоюзом. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивілев попередив про можливе скасування пільгових поставок газу, нафтопродуктів та алмазів.