Трамп публічно підтримав Пашиняна перед виборами у Вірменії

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social .

Трамп назвав Пашиняна "великим другом і лідером", який робить Вірменію "сильною, заможною та безпечною".

Президент США заявив, що вірменський прем’єр поділяє його бачення миру та економічного розвитку для всього регіону.

"Саме тому я повністю та беззастережно підтримую переобрання Нікола 7 червня 2026 року", - зазначив він.

Трамп також повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо нещодавно відвідав Вірменію, де обговорював низку важливих двосторонніх угод.

Окремо американський лідер анонсував запуск спільної американсько-вірменської ініціативи під назвою Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) - "маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

За словами президента США, цей проєкт має "трансформувати Південний Кавказ" та відкрити американським енергетичним компаніям нові логістичні можливості між Центральною Азією та США.

"З цих причин Нікол має мою повну та беззаперечну підтримку на переобрання 7 червня 2026 року. З допомогою Нікола ми піднімемо Сполучені Штати, Вірменію, Південний Кавказ та Центральну Азію на вищі вершини, ніж будь-коли раніше. Зробимо Вірменію знову велико!", - написав Трамп.