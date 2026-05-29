Росія хоче замінити Пашиняна у Вірменії: що задумав Кремль

Росія таємно готувала масштабну операцію, щоб вплинути на результати виборів у Вірменії 7 червня, і не дати прозахідному прем'єру Ніколу Пашиняну переобратися.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це розповіли п'ять представників західних розвідок.

Новий відділ у Кремлі для роботи з Вірменією

У жовтні 2025 року в Кремлі створили спеціальний підрозділ - "Управління стратегічного співробітництва та партнерства". За даними чотирьох джерел, саме він координує операції впливу у Вірменії.

Вірменія з населенням 3 мільйони людей десятиліттями залишалася у сфері впливу Москви. Але прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який лідирує в опитуваннях, взяв курс на зближення з Європою та НАТО.

"Те, що намагається зробити Пашинян, - це загроза для Росії", - сказав Томас де Ваал, старший науковий співробітник Carnegie Europe.

Схема на 50 мільйонів доларів: як РФ бореться з проєвропейським курсом Вірменії

Росія втручається у вибори в Вірменії і вже наказала доставити 100 тисяч вірмен, які проживають в Росії, до батьківщини для голосування. Вартість цього перевезення уже оцінили в близько 50 мільйонів доларів.

До середини травня Кремль визначив квоти для кожного регіону: скільки вірмен той має направити на вибори. Адміністраторам наказали звітувати про підготовку.

За оцінками, у Росії проживає понад 2 мільйони вірмен.

Кого підтримує Москва

Трьоє західних чиновників назвали фаворита Кремля - мільярдер Самвел Карапетян, якого судять за нібито заклики до повалення уряду. Карапетян заперечує звинувачення. Його адвокат Роберт Амстердам заявив Reuters, що клієнт нічого не знав про підтримку з боку Росії.

За свіжим опитуванням, партія чинного прем'єра Пашиняна "Громадянський договір" отримає близько 30 відсотків голосів. Партія Карапетяна "Сильна Вірменія" - близько 6 відсотків.

Фейки, боти і підроблені медіа

Паралельно Росія посилила дезінформаційні кампанії в інтернеті.

Підтримувана Росією мережа ботів "Storm-1516", яка раніше втручалася у вибори в США, тепер працює проти Пашиняна.

Одна з кампаній неправдиво звинуватила вірменського прем'єра в корупційній угоді з двома американськими сенаторами.

У документах, які Reuters пов'язує з Агентством соціального дизайну (SDA) - організацією під санкціями ЄС та Великої Британії, - пропонується створити ЗМІ під назвою "Єреван1" для вірменської діаспори в Росії. Мета - просувати наратив про те, що "Вірменія може процвітати лише в тісному союзі з Росією та під її захистом".

Троє джерел, включаючи високопосадовця США, підтвердили серйозні занепокоєння щодо безпеки вірменського прем'єра. За даними трьох осіб, обізнаних із ситуацією, ЦРУ останніми роками таємно допомагало Пашиняну в організації особистої охорони.

Захід підтримує Пашиняна

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо прилетів до Єревана, де підписав угоду щодо корисних копалин та домовленість про транспортний коридор через Вірменію до Центральної Азії. Двоє західних чиновників зазначили: якщо Пашинян програє вибори, ці ініціативи, ймовірно, зазнають невдачі.

МЗС Росії назвало повідомлення про втручання "шпигунством". Вірменський уряд від конкретних коментарів відмовився, але заявив про заходи з боротьби з дезінформацією та забезпечення чесних виборів.

Що відомо про проєвропейський курс Вірменії

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп публічно підтримав Пашиняна напередодні виборів 7 червня, назвавши його "великим другом і лідером". Американський президент також оголосив про запуск спільного транспортного проєкту TRIPP через територію Вірменії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян жорстко відповів на випади президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що Вірменія "нікому не потрібна". Пашинян пообіцяв, що Єреван більше не покладатиметься на одного союзника.