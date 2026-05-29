Россия со своим военным блоком потребовала референдума в Армении

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют от Армении определиться со своим геополитическим вектором.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Кремля.
Президенты РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум.
Главные тезисы заявления:
В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
Ранее, в сентябре 2023 года Армения высказала критику в адрес ОДКБ из-за ее бездействия во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого Армения начала активнее сближаться с Западом и одновременно отдаляться от России.
Как сообщало РБК-Украина, накануне выборов 7 июня президент США публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "большим другом и лидером". Также Трамп объявил о запуске совместного транспортного проекта TRIPP, который будет проходить по территории Армении.
На этом фоне Пашинян резко отреагировал на заявление диктатора Александра Лукашенко о том, что Армения "никому не нужна". Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван больше не намерен полагаться только на одного союзника.
Между тем Россия усилила давление на Армению из-за ее курса на сближение с Евросоюзом. В частности, министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупредил о возможной отмене льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов.
Кроме того, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что стремление Армении к евроинтеграции является для Москвы "абсолютно неприемлемым". По его словам, такие действия Еревана противоречат обязательствам страны в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее Владимир Путин также пригрозил Пашиняну "украинским сценарием" в случае дальнейшего движения Армении в ЕС, призвав согласовывать внешнеполитические шаги с Кремлем и учитывать позицию Москвы по евроинтеграции.