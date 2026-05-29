Россия со своим военным блоком потребовала референдума в Армении

17:31 29.05.2026 Пт
О чем говорится в заявлении четырех стран?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют от Армении определиться со своим геополитическим вектором.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Кремля.

Президенты РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум.

Главные тезисы заявления:

  • Выбор курса. Армения должна официально выбрать между вступлением в Европейский Союз и дальнейшим членством в ЕАЭС.
  • Экономические риски. Лидеры стран утверждают, что стремление Армении в ЕС создает "серьезные риски для экономической безопасности" других членов союза.
  • Возможное приостановление членства. Уже в декабре 2026 года на саммите ЕАЭС планируют рассмотреть вопрос о последствиях приостановления действия Договора о союзе в отношении Армении.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Ранее, в сентябре 2023 года Армения высказала критику в адрес ОДКБ из-за ее бездействия во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого Армения начала активнее сближаться с Западом и одновременно отдаляться от России.

Проевропейский курс Армении

Как сообщало РБК-Украина, накануне выборов 7 июня президент США публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "большим другом и лидером". Также Трамп объявил о запуске совместного транспортного проекта TRIPP, который будет проходить по территории Армении.

На этом фоне Пашинян резко отреагировал на заявление диктатора Александра Лукашенко о том, что Армения "никому не нужна". Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван больше не намерен полагаться только на одного союзника.

Между тем Россия усилила давление на Армению из-за ее курса на сближение с Евросоюзом. В частности, министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупредил о возможной отмене льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что стремление Армении к евроинтеграции является для Москвы "абсолютно неприемлемым". По его словам, такие действия Еревана противоречат обязательствам страны в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее Владимир Путин также пригрозил Пашиняну "украинским сценарием" в случае дальнейшего движения Армении в ЕС, призвав согласовывать внешнеполитические шаги с Кремлем и учитывать позицию Москвы по евроинтеграции.

