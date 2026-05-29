Россия со своим военным блоком потребовала референдума в Армении

Президенты РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум.

Главные тезисы заявления:

Выбор курса . Армения должна официально выбрать между вступлением в Европейский Союз и дальнейшим членством в ЕАЭС.

. Армения должна официально выбрать между вступлением в Европейский Союз и дальнейшим членством в ЕАЭС. Экономические риски . Лидеры стран утверждают, что стремление Армении в ЕС создает "серьезные риски для экономической безопасности" других членов союза.

. Лидеры стран утверждают, что стремление Армении в ЕС создает "серьезные риски для экономической безопасности" других членов союза. Возможное приостановление членства. Уже в декабре 2026 года на саммите ЕАЭС планируют рассмотреть вопрос о последствиях приостановления действия Договора о союзе в отношении Армении.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Ранее, в сентябре 2023 года Армения высказала критику в адрес ОДКБ из-за ее бездействия во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого Армения начала активнее сближаться с Западом и одновременно отдаляться от России.

Проевропейский курс Армении

Как сообщало РБК-Украина, накануне выборов 7 июня президент США публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "большим другом и лидером". Также Трамп объявил о запуске совместного транспортного проекта TRIPP, который будет проходить по территории Армении.

На этом фоне Пашинян резко отреагировал на заявление диктатора Александра Лукашенко о том, что Армения "никому не нужна". Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван больше не намерен полагаться только на одного союзника.

Между тем Россия усилила давление на Армению из-за ее курса на сближение с Евросоюзом. В частности, министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупредил о возможной отмене льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов.