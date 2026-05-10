Путін погрожує Вірменії "українським сценарієм" за євроінтеграцію

03:43 10.05.2026 Нд
2 хв
Глава Кремля наголошує на важливості проведення референдуму у Вірменії
aimg Юлія Маловічко
Путін погрожує Вірменії "українським сценарієм" за євроінтеграцію Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Російський диктатор Володимир Путін розкритикував Вірменію, попереджаючи Єреван про "неприпустимість" курсу на євроінтеграцію без узгодження з Кремлем.

Про це він заявив під час прес-конференції 9 травня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Вірменія пригрозила Росії виходом з ОДКБ і назвала умову

Глава Кремля стверджує, що подібна політика може призвести до сценарію, схожого на події в Україні у 2014 році, маючи на увазі російське збройне вторгнення.

На його думку, Вірменія має враховувати позицію Москви в питаннях євроінтеграції, тому Путін вважає доцільним провести референдум. Ще глава Кремля заявив, що таке рішення було б правильним як для самих громадян Вірменії, так і для "головного економічного партнера" - Росії.

"На мій погляд, було б правильно і по відношенню до населення, громадян Вірменії, і по відношенню до нас, як головного економічного партнера, визначитися якомога раніше, наприклад, провести референдум", - заявив Путін.

При цьому він додав, що це хоч і "не наша справа", але в принципі цілком було б логічно провести референдум і запитати громадян Вірменії, який буде їх вибір.

"Відповідно, і ми зробили б відповідні висновки і пішли б шляхом м'якого, інтелігентного і взаємовигідного розлучення", - зазначив диктатор.

Водночас він попередив про можливі наслідки в разі іншого розвитку подій, провівши паралель з Україною.

"Ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямі. А з чого почалося? Зі вступу чи спроби вступу України до ЄС", - сказав Путін і наголосив, що все це призвело згодом до "держперевороту, кримської історії, позиції південного сходу України та бойових дій".

Нагадаємо, днями Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України, та продовжує надавати Києву гуманітарну підтримку.

Також повідомлялось, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі з Путіним похвалився досягненнями вірменської демократії. Зокрема, він акцентував на тому, що в його країні немає політв'язнів, а соціальні мережі залишаються абсолютно вільними.

