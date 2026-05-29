ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія зі своїм військовим блоком зажадала референдуму у Вірменії

17:31 29.05.2026 Пт
2 хв
Про що йдеться у заяві чотирьох країн?
aimg Валерій Ульяненко
Росія зі своїм військовим блоком зажадала референдуму у Вірменії Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) вимагають від Вірменії визначитися зі своїм геополітичним вектором.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Кремля.

Читайте також: Росія готує "повалення" Пашиняна у Вірменії, його охороняє ЦРУ

Президенти РФ, Білорусі, Казахстану та Киргизстану закликали Єреван якнайшвидше провести загальнонаціональний референдум.

Головні тези заяви:

  • Вибір курсу. Вірменія має офіційно обрати між вступом до Європейського Союзу та подальшим членством у ЄАЕС.
  • Економічні ризики. Лідери країн стверджують, що прагнення Вірменії до ЄС створює "серйозні ризики для економічної безпеки" інших членів союзу.
  • Можливе призупинення членства. Вже у грудні 2026 року на саміті ЄАЕС планують розглянути питання про наслідки призупинення дії Договору про союз щодо Вірменії.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.

Раніше, у вересні 2023 року Вірменія висловила критику на адресу ОДКБ через її бездіяльність під час операції Азербайджану в Нагірному Карабасі. Після цього Вірменія почала активніше зближуватися із Заходом та водночас віддалятися від Росії.

Проєвропейський курс Вірменії

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні виборів 7 червня президент США публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, назвавши його "великим другом і лідером". Також Трамп оголосив про запуск спільного транспортного проєкту TRIPP, який проходитиме територією Вірменії.

На цьому тлі Пашинян різко відреагував на заяву диктатора Олександра Лукашенка про те, що Вірменія "нікому не потрібна". Глава вірменського уряду наголосив, що Єреван більше не має наміру покладатися лише на одного союзника.

Тим часом Росія посилила тиск на Вірменію через її курс на зближення з Євросоюзом. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивілев попередив про можливе скасування пільгових поставок газу, нафтопродуктів та алмазів.

Крім того, заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що прагнення Вірменії до євроінтеграції є для Москви "абсолютно неприйнятним". За його словами, такі дії Єревана суперечать зобов’язанням країни в межах Євразійського економічного союзу.

Раніше Володимир Путін також пригрозив Пашиняну "українським сценарієм" у разі подальшого руху Вірменії до ЄС, закликавши узгоджувати зовнішньополітичні кроки з Кремлем та враховувати позицію Москви щодо євроінтеграції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Білорусь Казахстан Вірменія Киргизия ЕАЭС
Новини
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем