UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія запустила проти України більше 40 ракет, - Зеленський

Фото: наслідки удару по лікарні Охматдит (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, під час ранкового обстрілу України, російські терористи запустили більше 40 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, терористи масовано атакували: 

  • Київ; 
  • Дніпро; 
  • Кривий Ріг; 
  • Слов'янськ; 
  • Краматорськ. 

Загалом ворог застосував більше 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктурі та дитяча лікарня. Усі служби задіяні. 

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства - це те, що несе Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.). Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - додав він. 

Масований обстріл України 8 липня 

В ніч на 8 липня російські терористи обстріляли Україну 4-ма ракетами Х-101 й 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М". Тоді ж протиповітряна оборона  знищила  3 Х-101

Вже о 09:50 вдруге за добу пролунала масштабна повітряна тривога. Повітряні сили заявили про загрозу балістичного озброєння, а пізніше попередили про рух ракет. Спочатку вибухи лунали Кропивницькому районі та Кривому Розі. Зокрема повідомлялось про роботу ППО у Київській області та Києві. 

Станом на 11:24 у Києві відомо про падіння уламків в низці районів, внаслідок чого є численні руйнуванню. В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит. Також є загиблі та поранені.  

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні