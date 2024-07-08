Ракетна атака на Київ: що відомо про наслідки
Сьогодні, 8 липня, російські терористи вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів.
Про ракетний обстріл Києва 8 липня - в матеріалі РБК-Україна.
Робота ППО у Києві та області
О 10:14 Київська обласна військова адміністрація (ОВА) заявила про роботу ППО на території регіону. Цивільних закликали дотримуватись інформаційної тиші та перебувати в укриттях.
Пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про роботу ППО й передмісті Києва.
У Києві пролунали перші вибухи
Кореспонденти РБК-Україна повідомили про низку вибухів на території Києва. Кличко заявив про виклик медиків у Соломʼянський район.
Через деякий час Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Інформація щодо руйнувань, а також потерпілих уточнювалась.
Падіння уламків в низці районів
Внаслідок ракетного обстрілу, як повідомляє КМВА, зафіксовано падіння уламків в:
- Солом'янському;
- Дніпровському;
- Голосіївському районах.
"Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - додає КМВА.
Є поранена, в низці районів руйнування
Станом на 11:04 відомо про падіння уламків в:
- Солом’янському;
- Дніпровському;
- Дарницькому;
- Деснянському;
- Шевченківському;
- Голосіївському районах.
Згідно з попередніми даними:
- в Солом’янському районі - пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському - уламки впали біля житлового будинку;
- в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі - пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі - займання будинку.
"На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється", - пише КМВА.
Влучання по приміщенню дитячого медзакладу
"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - написав Кличко.
Кількість поранених зросла
За словами Кличка, наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них було госпіталізовано, іншим двом - надано допомогу на місці.
"Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - відзначив міський голова.
Пошкоджено дитячу лікарню Охматдит
Станом на 11:24 відомо про:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
- в Деснянському районі займання будинку.
- в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.
Відомо про загиблих
КМВА повідомляє про:
- 3 загиблих;
- 9 постраждалих.
Як розповів Кличко, шістьох постраждалих було госпіталізовано.
Кількість загиблих зросла
Станом на 11:31 відомо про 5 загиблих.
Ракетний обстріл у ніч на 8 липня
У ніч на 8 липня ворог атакував Україні:
- 4-ма ракетами Х-101;
- 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".
Протиповітряній обороні вдалось знищити 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
Масований обстріл зранку 8 липня
Вдруге масштабна повітряна тривога пролунала вже близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через деякий час перші вибухи пролунали у Кропивницькому районі та Кривому Розі. Зокрема частина ракет змінила свій напрямок в бік Київської області.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Київської ОВА, КМВА, КМДА, мера Києва Віталія Кличка.
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