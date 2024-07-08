Ракетна атака на Київ: що відомо про наслідки

Сьогодні, 8 липня, російські терористи вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів.

Про ракетний обстріл Києва 8 липня - в матеріалі РБК-Україна .

Робота ППО у Києві та області

О 10:14 Київська обласна військова адміністрація (ОВА) заявила про роботу ППО на території регіону. Цивільних закликали дотримуватись інформаційної тиші та перебувати в укриттях.

Пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про роботу ППО й передмісті Києва.

У Києві пролунали перші вибухи

Кореспонденти РБК-Україна повідомили про низку вибухів на території Києва. Кличко заявив про виклик медиків у Соломʼянський район.

Через деякий час Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Інформація щодо руйнувань, а також потерпілих уточнювалась.

Падіння уламків в низці районів

Внаслідок ракетного обстрілу, як повідомляє КМВА, зафіксовано падіння уламків в:

Солом'янському;

Дніпровському;

Голосіївському районах.

"Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - додає КМВА.

Є поранена, в низці районів руйнування

Станом на 11:04 відомо про падіння уламків в:

Солом’янському;

Дніпровському;

Дарницькому;

Деснянському;

Шевченківському;

Голосіївському районах.

Згідно з попередніми даними:

в Солом’янському районі - пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському - уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі - пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі - займання будинку.

"На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється", - пише КМВА.

Влучання по приміщенню дитячого медзакладу

"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - написав Кличко.

Кількість поранених зросла

За словами Кличка, наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них було госпіталізовано, іншим двом - надано допомогу на місці.

"Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - відзначив міський голова.

Пошкоджено дитячу лікарню Охматдит

Станом на 11:24 відомо про:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

в Деснянському районі займання будинку.

в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

Відомо про загиблих

КМВА повідомляє про:

3 загиблих;

9 постраждалих.

Як розповів Кличко, шістьох постраждалих було госпіталізовано.

Кількість загиблих зросла

Станом на 11:31 відомо про 5 загиблих.

Ракетний обстріл у ніч на 8 липня

У ніч на 8 липня ворог атакував Україні:

4-ма ракетами Х-101;

2 балістичними ракетами "Іскандер-М".

Протиповітряній обороні вдалось знищити 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Масований обстріл зранку 8 липня

Вдруге масштабна повітряна тривога пролунала вже близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через деякий час перші вибухи пролунали у Кропивницькому районі та Кривому Розі. Зокрема частина ракет змінила свій напрямок в бік Київської області.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Київської ОВА, КМВА, КМДА, мера Києва Віталія Кличка.