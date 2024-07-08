В Україні оголошено масштабну тривогу, РФ вдруге за добу атакує ракетами
В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Попереджають про рух ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:56 повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Попереджають про рух ракет
О 09:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракет на Миколаївську область у північно-західному напрямку.
Зліт МіГ-31К
Також Повітряні сили зафіксували зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Ракети біля Київської області
"Ракети на півночі Київської області у західному напрямку", - написали Повітряні сили.
Вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи, які було чутно у Кривому Розі та Кропивницькому районі.
У Київській області працює ППО
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони (ППО).
"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - пише Київська обласна військова адміністрація (ОВА).
Офіс президента відреагував
"Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Обстріл у ніч на 8 липня
У ніч на 8 липня російські терористи атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування:
- 4-ма Х-101;
- 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М".
Під час захисту протиповітряна оборона знищила 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.