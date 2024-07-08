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В Україні оголошено масштабну тривогу, РФ вдруге за добу атакує ракетами

Понеділок 08 липня 2024 10:02
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В Україні оголошено масштабну тривогу, РФ вдруге за добу атакує ракетами Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Попереджають про рух ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:56 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні оголошено масштабну тривогу, РФ вдруге за добу атакує ракетами

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Попереджають про рух ракет

О 09:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракет на Миколаївську область у північно-західному напрямку.

Зліт МіГ-31К

Також Повітряні сили зафіксували зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Ракети біля Київської області

"Ракети на півночі Київської області у західному напрямку", - написали Повітряні сили.

Вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи, які було чутно у Кривому Розі та Кропивницькому районі.

У Київській області працює ППО

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони (ППО).

"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - пише Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

Офіс президента відреагував

"Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Обстріл у ніч на 8 липня

У ніч на 8 липня російські терористи атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування:

  • 4-ма Х-101;
  • 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М".

Під час захисту протиповітряна оборона знищила 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

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