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Цієї ночі РФ била по Україні крилатими ракетами і балістикою: як відпрацювала ППО

Понеділок 08 липня 2024 08:07
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Цієї ночі РФ била по Україні крилатими ракетами і балістикою: як відпрацювала ППО Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники застосували для повітряної атаки по території Україні цієї ночі крилаті ракети та балістику. Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані 3 ракети Х-101 ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Ворожа атака

Зазначається, що загалом окупанти у ніч проти 8 липня запустили по Україні:

  • 4 Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС - район пусків фіксувався у повітряному просторі Саратовської області у Росії,
  • а також 2 балістичні ракети "Іскандер-М" - ними ворог бив з російської Курської області та із території тимчасово окупованого Криму.

Відбиття повітряного удару

Генерал розповів, що за результатами бойової роботи сил та засобів ППО було знищено 3 крилаті ракети Х-101.

Ворожі повітряні цілі збивалися над Житомирською та Черкаською областями.

Цієї ночі РФ била по Україні крилатими ракетами і балістикою: як відпрацювала ППО

Нічна російська ракетна атака

Нагадаємо, пізно ввечері 7 липня у Повітряних силах України зафіксували зліт 4 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області у РФ. А о 01:41 у понеділок військові повідомили про ракетну небезпеку через загрозу пусків крилатих ракет із цих літаків.

Оголошення про відбій ракетної загрози було близько 03:50.

Додамо, у Польщі заявляли про підняття у повітря своєї військової авіації через ракетну атаку РФ по Україні,

Крім того, цієї ночі повідомлення про загрозу балістики у Сумах було чути звук вибуху. Також - у Миколаєві, а ще повідомлялося про вибух у Харкові.

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ППО Повітряні сили України Ракетна атака
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