У Києві та області працює ППО: що відомо
По усій території України оголошено масштабну повітряну тривогу внаслідок пусків ворожих ракет. У Київській області та Києві попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової (ОВА).
"Жителі Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - пише ОВА.
Цивільних закликають дотримуватись інформаційної тиші, не знімати, а також не оприлюднювати в мережі роботу ППО.
"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додали в ОВА.
ППО у передмісті Києва
"У передмісті Києва працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав міський голова Віталій Кличко.
У Києві лунають вибухи
За словами кореспондентів РБК-Україна, у столиці було чутно низку вибухів.
До Солом'янського району викликано медиків
"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує", - пише Кличко.
Падіння уламків в Солом'янському районі
Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила про падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Наразі оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань, а також потерпілих - уточнюється.
Обстріл України 8 липня
У ніч на 8 липня терористи запустили проти України 4 ракети Х-101 та 2 балістичні ракети "Іскандер-М". ППО знищила 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
Також масштабну тривогу через пуски ракет було оголошено близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про пуски ракет та вибухи у Кропивницькому районі та Кривому Розі.
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