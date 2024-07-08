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Россия запустила против Украины более 40 ракет, - Зеленский

Фото: последствия удара по больнице Охматдет (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 июля, во время утренних обстрелов Украины, российские террористы запустили более 40 ракет разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, террористы массированно атаковали: 

  • Киев; 
  • Днепр; 
  • Кривой Рог; 
  • Славянск; 
  • Краматорск. 

В общем враг применил более 40 ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктуре и детская больница. Все службы задействованы. 

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.). Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - добавил он. 

Массированный обстрел Украины 8 июля

В ночь на 8 июля российские террористы обстреляли Украину 4-мя ракетами Х-101 и 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М". Тогда же противовоздушная оборона уничтожила 3 Х-101.

Уже в 09:50 второй раз за сутки прозвучала масштабная воздушная тревога. Воздушные силы заявили об угрозе баллистического вооружения, а позже предупредили о движении ракет. Сначала взрывы раздавались в Кропивницком районе и Кривом Роге. В частности сообщалось о работе ПВО в Киевской области и Киеве. 

По состоянию на 11:24 в Киеве известно о падении обломков в ряде районов, в результате чего есть многочисленные разрушения. В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет. Также есть погибшие и раненые.  

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина

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