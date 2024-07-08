Балістика, крилаті ракети, "Кинджали": що наразі відомо про наслідки ранкової атаки по Україні

Російські війська сьогодні, 8 липня здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. Ціль ворога - цивільна інфраструктура. Вже відомо про перші наслідки, зокрема у Києві спалахнули пожежі, є постраждалі.

Що відомо про масовану атаку на цю мить - в матеріалі РБК-Україна .

Чим атакують росіяни

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння. Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Де пролунали вибухи

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Пізніше серія вибухів пролунала у Києві. Гучно було і в Дніпрі.

Працює ППО

Про роботу сил протиповітряної оборони відомо в Києві та області.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в заяві Київської ОВА.

Пізніше про вибухи стало відомо в Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у передмість працюють сили ППО.

Перші наслідки

Київ

Під час вибухів у столиці люди ховаються в метро та переходах.

Кличко розповів про виклик медиків у Соломʼянський район. Наразі бригада прямує на місце.

Пізніше в КМВА проінформували, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Інформація по районах:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському - уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку.

На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Влада перевіряє інформацію про одного загиблого.

Кличко також пише про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. "Суспільне" повідомляє, що йдеться про дитячу лікарню "Охматдит". Це пізніше підтвердили і в КМВА.

Наразі в Києві відомо про 11 постраждалих і 5 загиблих.

Кривий Ріг

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у соцмережах, що

інформація про наслідки буде після відбою повітряної тривоги.

"Нічого не викладаємо в інтернет, не треба коригувати ворога. Ще пуски ракет у наш бік, перебуваємо в укриттях", - додав Вілкул.

Пізніше він сповістив, що в Кривому Розі вже 10 загиблих, 31 поранений. Всі постраждалі перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

Є влучання по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків.

Дніпро

В Дніпрі росіяни поцілили у житловий будинок та СТО. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Подробиці щодо наслідків цієї атаки він попросив почекати від ОВА.

Реакція ОП та омбудсмена

Керівник ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі пише, що обстріл по України росіяни вели в той час, коли на вулицях було найбільше людей.

"Навіжені російські терористи...Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила...Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні....Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян", - зазначив Єрмак.

Омбудсмен Дмитро Лубінець своєю чергою також повідомив, що чимало цивільних об'єктів зазнали пошкоджень, зокрема дитяча лікарня.

"Це черговий акт тероризму! Щодо цього офіційно звернувся до міжнародних партнерів. Вони мають розуміти підступність і жорстокість РФ!!!" - зауважив Лубінець.

РФ запустила по Україні 40 ракет, - Зеленський

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Йдеться про різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

"Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства - це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - написав Зеленський.