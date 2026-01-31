ua en ru
Росія вночі запустила по Україні 85 дронів: скільки збила ППО

Субота 31 січня 2026 08:26
UA EN RU
Росія вночі запустила по Україні 85 дронів: скільки збила ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 64 російські дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 31 січня Росія атакувала Україну 85 ударними дронами з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 64 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, з 17:40 30 січня до ранку 31 січня росіяни атакували 85 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Близько 55 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня у соцмережах поширили інформацію про нібито зупинку обстрілів Росією енергетичної інфраструктури України. Росіянам нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві та області, а також інших регіонах України.

Крім того, зʼявилася інформація, що заборона на удари по енергетичних об'єктах може бути двосторонньою і діятиме до 3 лютого. Зазначалося, що це пов’язано із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. За його словами, глава Кремля погодився на пропозицію.

Згоду на енергетичне перемир'я підтвердив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, проте він наголосив, що воно триватиме лише до 1 лютого.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією. Він зазначив, що це питання обговорювалось в Абу-Дабі, і додав, що розраховує на виконанні домовленостей. За словами Зеленського, "енергетичне перемир'я" почалося в ніч на 30 січня.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

