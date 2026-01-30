Не до 1 лютого: Зеленський сказав, коли почався відлік "енергетичного перемир'я"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "енергетичне перемир'я" почалося в ніч на сьогодні, 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався", - сказав президент. Зеленський зауважив, що те, як це перемир'я пройде, залежить від партнерів, зокрема, від Сполучених Штатів. "Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергооб'єктах", - підкреслив український лідер.