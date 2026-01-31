ua en ru
Россия ночью запустила по Украине 85 дронов: сколько сбила ПВО

Суббота 31 января 2026 08:26
UA EN RU
Россия ночью запустила по Украине 85 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 64 российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 31 января Россия атаковала Украину 85 ударными дронами с трех направлений. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, с 17:40 30 января до утра 31 января россияне атаковали 85 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. Около 55 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января в соцсетях распространили информацию о якобы остановке обстрелов Россией энергетической инфраструктуры Украины. Россиянам якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области, а также других регионах Украины.

Кроме того, появилась информация, что запрет на удары по энергетическим объектам может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Отмечалось, что это связано с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов. По его словам, глава Кремля согласился на предложение.

Согласие на энергетическое перемирие подтвердил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, однако он отметил, что оно продлится только до 1 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией. Он отметил, что этот вопрос обсуждался в Абу-Даби, и добавил, что рассчитывает на выполнение договоренностей. По словам Зеленского, "энергетическое перемирие" началось в ночь на 30 января.

Больше о том, что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.

