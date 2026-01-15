Росія використовує GPS-спуфінг, щоб приховати переміщення "тіньового флоту", - Плетенчук
Росіяни активно використовують технологію GPS-спуфінгу - спотворення даних GPS - щоб приховувати переміщення суден "тіньового флоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
За його словами, технологію GPS-спуфінгу росіяни спочатку "обкатали" в Чорному морі, в його східній частині. Вони переслідували кілька цілей - по-перше, щоб збити Україну з пантелику, по-друге - щоб убезпечити танкери та їхніх капітанів від покарання за перевезення підсанкційної нафти.
"Згодом з'явилася й економічна складова: коли ви спушите GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, судячи з "MarineTraffic", він завантажувався десь у лісі", - пояснив він.
Плетенчук додав, що існує ще одна проблема. Для українського експертного комітету не існує такої категорії як "тіньовий флот" - мовляв, усі судна мають своїх "власників", за версією комітету. Більшість цих "власників" перебуває у Європі, тому переслідування суден "тіньового флоту" - це перш за все політичне питання.
Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки західним санкціям та тиску з боку цивілізованих країн вдалося зупинити вже приблизно 20% російського танкерного "тіньового флоту".
До активної протидії "тіньовому флоту" долучилися США. Так, минулого тижня американські військові затримали два танкери, пов’язані з Росією. В акваторії між Ісландією та Британськими островами було зупинено танкер Marinera під російським прапором. В Карибському морі американська сторона затримала ще один танкер так званого "тіньового флоту" Росії - Sophia.
В Росії дії США викликали істерику. Там почався вереск про "піратство" та "порушення міжнародних норм". А один з депутатів державної думи заявив, що потрібно дати "військову відповідь" та "потопити пару кораблів" американського флоту.