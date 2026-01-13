Зеленський: 20% тіньового танкерного флоту РФ зупинились через санкції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Йшлося про непублічні підходи партнерів до комунікації з російською стороною, а також про реальне ставлення до України та перемовин на цьому етапі.

Зеленський наголосив, що всі позиції України мають базуватися на реальних перспективах, а не формальних заявах.

РФ намагається розширити тіньовий танкерний флот

Глава держави доручив СЗР надати партнерам нову інформацію про спроби Росії розширити тіньовий танкерний флот. За його словами, завдяки скоординованому тиску України та низки держав щонайменше 20% такого флоту вже зупинили роботу.

Водночас Москва намагається компенсувати втрати, залучаючи нові судна. Зеленський підкреслив, що всі вони мають бути включені до санкційних списків.

Санкції проти екіпажів та інфраструктури

Президент заявив, що Україна продовжить санкційний тиск не лише на судна, а й на капітанів, екіпажі, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту РФ.

За словами Зеленського, чинні обмеження на морський експорт російської нафти у річному вимірі мають скоротити доходи РФ щонайменше на 30 млрд доларів. Подальше посилення санкцій лише збільшить ці втрати та зменшить фінансування війни.

Крім того, Україна інформуватиме партнерів про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити фінансові санкції.

"Тиск - основа дипломатії"

Президент наголосив, що завданням усіх, хто прагне завершення війни, є зменшення здатності Росії адаптуватися до міжнародного тиску.

"Результативний тиск на агресора - це головне добриво для дипломатичного процесу", - підсумував Зеленський.