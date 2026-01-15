ua en ru
Россия использует GPS-спуфинг, чтобы скрыть перемещение "теневого флота", - Плетенчук

Украина, Россия, Четверг 15 января 2026 10:55
Россия использует GPS-спуфинг, чтобы скрыть перемещение "теневого флота", - Плетенчук Фото: спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Россияне активно используют технологию GPS-спуфинга - искажения данных GPS - чтобы скрывать перемещения судов "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По его словам, технологию GPS-спуфинга россияне сначала "обкатали" в Черном море, в его восточной части. Они преследовали несколько целей - во-первых, чтобы сбить Украину с толку, во-вторых - чтобы обезопасить танкеры и их капитанов от наказания за перевозку подсанкционной нефти.

"Со временем появилась и экономическая составляющая: когда вы спушите GPS-координаты, то фактически никто не сможет доказать, что именно эти суда загружались именно в этом порту. И таким образом они пытаются избежать ответственности для тех капитанов и для тех судов, которые загружают подсанкционную российскую нефть. Потому что, судя по "MarineTraffic", он загружался где-то в лесу", - пояснил он.

Плетенчук добавил, что существует еще одна проблема. Для украинского экспертного комитета не существует такой категории как "теневой флот" - мол, все суда имеют своих "владельцев", по версии комитета. Большинство этих "владельцев" находится в Европе, поэтому преследование судов "теневого флота" - это прежде всего политический вопрос.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря западным санкциям и давлению со стороны цивилизованных стран удалось остановить уже примерно 20% российского танкерного "теневого флота".

К активному противодействию "теневому флоту" присоединились США. Так, на прошлой неделе американские военные задержали два танкера, связанные с Россией. В акватории между Исландией и Британскими островами был остановлен танкер Marinera под российским флагом. В Карибском море американская сторона задержала еще один танкер так называемого "теневого флота" России - Sophia.

В России действия США вызвали истерику. Там начался визг о "пиратстве" и "нарушении международных норм". А один из депутатов государственной думы заявил, что нужно дать "военный ответ" и "потопить пару кораблей" американского флота.

