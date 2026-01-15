Россия использует GPS-спуфинг, чтобы скрыть перемещение "теневого флота", - Плетенчук

По его словам, технологию GPS-спуфинга россияне сначала "обкатали" в Черном море, в его восточной части. Они преследовали несколько целей - во-первых, чтобы сбить Украину с толку, во-вторых - чтобы обезопасить танкеры и их капитанов от наказания за перевозку подсанкционной нефти.

"Со временем появилась и экономическая составляющая: когда вы спушите GPS-координаты, то фактически никто не сможет доказать, что именно эти суда загружались именно в этом порту. И таким образом они пытаются избежать ответственности для тех капитанов и для тех судов, которые загружают подсанкционную российскую нефть. Потому что, судя по "MarineTraffic", он загружался где-то в лесу", - пояснил он.

Плетенчук добавил, что существует еще одна проблема. Для украинского экспертного комитета не существует такой категории как "теневой флот" - мол, все суда имеют своих "владельцев", по версии комитета. Большинство этих "владельцев" находится в Европе, поэтому преследование судов "теневого флота" - это прежде всего политический вопрос.