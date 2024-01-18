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Росія відправляє пропагандистів на окуповані території напередодні "виборів" президента

Четвер 18 січня 2024 13:34
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Росія відправляє пропагандистів на окуповані території напередодні "виборів" президента Фото: Росія відправляє пропагандистів на окуповані території напередодні "виборів" президента (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія, на тлі майбутніх виборів президента, відправила на тимчасово окуповані території пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

Як пише ЦНС, на тимчасово окуповані території Херсонської області з задачею дискредитувати Україну та союзників прибув Скотт Ріттер - пропагандист, якого у 2011 році американський суд визнав винним у педофілії. Зокрема під час гастролей його супроводжуватимуть співробітники ГРУ Росії.

"Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись", - додає пресслужба.

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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