ua en ru
Пн, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін має намір залишитися при владі після 2024 року, - Reuters

Росія, Понеділок 06 листопада 2023 12:09
UA EN RU
Путін має намір залишитися при владі після 2024 року, - Reuters Фото: Путін має намір зберегти владу до 2030 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін, якому Борис Єльцин передав пост президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

Джерела, які поговорили з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що новини про рішення Путіна вже просочилися і що радники зараз готуються до передвиборчої кампанії та виборів Путіна.

Для Путіна, рейтинг схвалення якого, як свідчать опитування громадської думки, всередині Росії становить 80%, вибори є формальністю, якщо він балотуватиметься: за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакодумства у суспільстві він напевно переможе.

"Рішення прийняте - він балотуватиметься", - повідомило одне з джерел, знайомих із плануванням. Постановкове висування має з'явитися протягом кількох тижнів, повідомило інше джерело, підтвердивши повідомлення газети "Комерсант" минулого місяця.

Інше джерело, також знайоме з мисленням Кремля, підтвердило, що рішення ухвалене і радники Путіна готуються до участі Путіна. Три інші джерела повідомили, що рішення ухвалено: Путін балотуватиметься.

Іноземне дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, повідомило, що Путін прийняв рішення нещодавно і що оголошення буде зроблено найближчим часом.

Хоча багато іноземних дипломатів, розвідників та офіційних осіб заявляють, що очікують, що Путін залишиться при владі на все життя, досі не було конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів. У вересні Пєсков заявив, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто не зможе конкурувати з ним.

Кремль відкинув повідомлення про погане самопочуття Путіна, вважаючи їх дезінформацією, що розповсюджується Заходом.

Підтримка жителями Росії війни та Путіна

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року - понад 70%.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кремль
NEWS
РФ вночі запустила по Україні чотири види ракет та "Шахеди": як ППО відбила удар з півдня
РФ вночі запустила по Україні чотири види ракет та "Шахеди": як ППО відбила удар з півдня
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше