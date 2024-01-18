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Россия отправляет пропагандистов на оккупированные территории накануне "выборов" президента

Четверг 18 января 2024 13:34
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Россия отправляет пропагандистов на оккупированные территории накануне "выборов" президента Фото: Россия отправляет пропагандистов на оккупированные территории в преддверии "выборов" президента (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия на фоне предстоящих выборов президента отправила на временно оккупированные территории пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

Как пишет ЦНС, на временно оккупированные территории Херсонской области с задачей дискредитировать Украину и союзников прибыл Скотт Риттер - пропагандист, которого в 2011 году американский суд признал виновным в педофилии. В частности, во время гастролей его будут сопровождать сотрудники ГРУ России.

"В то же время оккупационная администрация получила списки "лояльных журналистов", которым она должна оказывать сопровождение и выполнять их какие-либо прихоти. То есть турне российских агентов влияния с Запада будет продолжаться", - добавляет пресс-служба.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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