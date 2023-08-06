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"Не зовсім демократія". У Путіна вже готуються до переобрання диктатора із 90% голосів

Новость на русском →
Неділя 06 серпня 2023 19:39
"Не зовсім демократія". У Путіна вже готуються до переобрання диктатора із 90% голосів Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кремлі готуються, що російського диктатора Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах 2024 року з результатом понад 90% голосів.

Про це заявив прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Наші президентські вибори - це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - заявив він.

Видання зазначає, що популярність Путіна в Росії впала тільки у вересні минулого року, коли було наказано провести часткову мобілізацію.

"Ми побачили найбільше нічне падіння підтримки Путіна за 30 років опитувань. Раптово прийшла війна", - сказав Денис Волков, директор "Левада-центру", єдиного великого незалежного опитувальника в Росії.

Пізніше Пєсков дав коментар виданню "Подъем", де заявив, що нібито його заяву про перемогу Путіна на виборах неправильно зрозуміли.

"Було запитання з його боку про вибори і про те, хто буде обиратися. Відповідь була такою: рівень консолідації суспільства навколо президента абсолютно безпрецедентний, і вже зараз можна з упевненістю сказати, що, якщо Путін висуватиметься, його переоберуть із величезною перевагою, жодних сумнівів немає", - заявив він.

Зазначимо, що дипломати США та Європи стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін враховує президентські вибори у США у 2024 році у своєму плані війни в Україні.

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Володимир Путін Російська Федерація
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